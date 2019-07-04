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Общество

Пять иностранцев выдворят из Нижнего Новгорода из-за поддельных документов

05 июля 2019 14:29  [10] Общество

Пять иностранцев выдворят из Нижнего Новгорода из-за поддельных документов. В ходе проверки, полицейские Ленинского района обнаружили у граждан стран ближнего зарубежья квитанции об оплате патента на трудовую деятельность, вызывающие сомнение в подлинности.

Граждане, нарушившие законодательство РФ, пояснили, что фиксированный авансовый платеж за патент сами они не платили, а обращались к посредникам за помощью в оплате данного налога, за денежное вознаграждение. Пытаясь сократить свои расходы, мигранты зачастую прибегают к услугам посредников, полагая, что смогут сэкономить, но при этом становятся жертвами недобросовестных людей.

Иностранцев оштрафовали (до 2 тысячи рублей каждого) с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области предупреждает иностранных граждан, желающих законно находиться и осуществлять трудовую деятельность в Нижегородской области, не прибегать к услугам посредников, а обращаться по всем вопросам в официальные органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что нижегородка подозревается в попытке прописать 10 иностранцев в своей квартире.

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