Около 6 тысяч нижегородцев посетили международный фестиваль "Стрелка" Культура и отдых

Около 6 тысяч нижегородцев посетили международный фестиваль искусств "Стрелка". Об этом сообщили в пресс-службе правительства области 5 июля 2019 года.

Сам фестиваль проходил с 28 июня по 3 июля на территории пакгаузов. Ажурные исторические конструкции были трансформированы в концертный зал, где состоялась церемония вручения федеральной премии "Инновация" и прошли гала-концерты в рамках первого международного фестиваля искусств "Стрелка".

За эти дни мероприятия посетили около 6 тысяч человек, в том числе билеты на концерт стали подарком для 450 выпускников Нижегородской области за окончание школы с золотой медалью. Также в дополнительный день концерт смогли посетить и участники форума "Производительность 360". Прямая трансляция заключительного концерта фестиваля искусств, который состоялся 3 июля, собрала более 60 тысяч просмотров.

Фестиваль организован при поддержке правительства Нижегородской области, галереи кукол "Хрупкие мечты", компании Vertex, ПАО "Ростелеком", ПАО "Завод Красное Сормово", SCG, DreamLaser, Marriott Coyrtayrd, ООО "Сити-Саунд", Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии, телекомпании "Волга" и издательского дома "Коммерсантъ". Стратегическими партнерами фестиваля выступили АО "Стройтрансгаз", Международный Культурный Фонд "БРЕУС ФОНДЭЙШН", АО "Волга" и АО "ОСК".