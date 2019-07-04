Светофоры на пешеходном переходе около нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" заработают 8 июля, - ЦОДД

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Светофоры на пешеходном переходе через улицу Карла Маркса заработают с 8 июля 2019 года. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
5 июля специалисты МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение"(СМЭУ) установили эти два светофора.
По словам жителей Канавинского района, переходить улицу Карла Маркса между двумя торговыми центрами ("Декатлон" и "Седьмое небо") было опасно. Водители не всегда вовремя останавливались, несмотря на дорожные знаки и пешеходную разметку.
Отметим, что светофоры перенесли с соседней улицы. Ранее они работали на пешеходном переходе через улицу Бетанкура в районе дома №20 по улице Керченской перед "Декатлоном".
Как рассказал директор МКУ "ЦОДД" Дмитрий Брылин, по требованиям ГОСТ Р 52766-2007 при организации дорожного движения расстояние между ближайшими пешеходными переходами должно быть не менее 200 метров. В связи с чем, светофорное оборудование демонтировали, а проход на проезжую часть закрыли ограждением безопасности.
Данный светофор был демонтирован в связи с тем, что в 130 метрах от указанного пешеходного перехода в направлении Мещерского бульвара в 2018 году был введен в эксплуатацию надземный пешеходный переход.
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