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Общество

Более 7 тысяч нижегородских пациентов получили консультации врачей из "Поездов здоровья"

05 июля 2019 16:28  [74] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области продолжается реализация инициативы губернатора Глеба Никитина "Доступная медицина", в рамках которой с 16 апреля по 15 октября 2019 года по районам продолжают курсировать Северный и Южный "Поезда здоровья". Более 7 тысяч нижегородских пациентов получили консультации врачей из "Поездов здоровья".

Мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" уже завершили работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском районах и г.о.г.Дзержинск северного направления, и в Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском и Сосновском районах южного направления.

Наиболее востребованы консультации офтальмолога - 1900 и невролога - 1807.

Впервые выявлено 1501 заболевание, в том числе 88 случаев подозрений на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено 3857 человек, и 538 - на госпитализацию.

"По предыдущим дням и по опыту работы в других районах мы обследуем около 150 пациентов в день. Осуществляем в среднем 300 консультаций. При этом проводим еще лабораторные исследования, флюрографические исследования. Вчера, например, мы провели 165 флюрографических исследований", - рассказала руководитель Северного "Поезда здоровья" Евгения Грудзинская.

Всего врачи "Поезда здоровья" планируют посетить 126 населенных пунктов в 48 районах Нижегородской области. Сформировано два автопоезда - "Северный" и "Южный".

"Поезда здоровья" возобновили свою работу в этом году в апреле, а в прошлом году мобильные лаборатории посетили около 140 населенных пунктов Нижегородской области. Специалисты обследовали более 26 тысяч пациентов.

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