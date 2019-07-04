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Общество

Нижегородская область станет пилотным регионом в ПФО по внедрению системы комплексного мониторинга

05 июля 2019 17:40  [113] Общество

Фото: DomostroyNN.ru

Нижегородская область станет одним из трех пилотных регионов в Приволжском федеральном округе по внедрению комплексной системы дистанционного мониторинга природных ресурсов и объектов, имеющих важное социально-экономическое значение. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Система с помощью аэрокосмической съемки позволит контролировать состояние лесного фонда и лесохозяйственной деятельности: выявлять рубки, фиксировать прочистки просек, наблюдать за посадками, выявлять объекты капитального строительства на землях лесного фонда.

Она также дает возможность в режиме реального времени получать информацию о возникновении несанкционированных свалок и контролировать границы разрешенных мест складирования и утилизации ТБО.

Отмечается, что система дистанционного мониторинга незаменима и в сельском хозяйстве: кроме работы по составлению карт фактических границ сельскохозяйственных угодий и контуров полей, она позволяет и вести учет посевных площадей с дифференциацией по типам сельскохозяйственных культур, выявлять участки с опасной сорной растительностью, в том числе с борщевиком Сосновского.

Игорь Комаров подчеркнул, что внедрение такой системы позволит повысить эффективность решения задач по реализации национальных проектов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным и даст возможность предупреждать и снижать количество нарушений, увеличить доходы субъектов РФ.

"Нижегородская область включилась в разработку системы. Для нас актуальны все потенциальные направления ее работы. От постоянного контроля за лесным и сельским хозяйством зависит как экологическое, так и экономическое благополучие региона. Особенно важна и возможность мониторинга мест складирования ТБО. Это позволит более эффективно бороться с незаконными свалками", - подчеркнул важность проводимой работы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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