Почти 700 литров дизтоплива похитил житель Городца Нижегородской области

По факту хищения более 600 литров дизельного топлива в Городце Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области
Согласно информации, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Городецкий" поступила информация о хищении 684 литров дизельного
топлива из бака трактора, принадлежащего одному из местных предприятий.
Как уточнили в полиции, по вышеназванному факту, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"), было возбуждено уголовное дело.
В скором времени полицейские установили личность подозреваемого в противоправном деянии — им оказался 27-летний ранее не судимый житель района.
Злоумышленник был задержан полицейскими и сознался в содеянном, пояснив, что хотел использовать похищенное в личных целях.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
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