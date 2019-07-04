Почти 700 литров дизтоплива похитил житель Городца Нижегородской области Происшествия

По факту хищения более 600 литров дизельного топлива в Городце Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области



Согласно информации, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Городецкий" поступила информация о хищении 684 литров дизельного

топлива из бака трактора, принадлежащего одному из местных предприятий.



Как уточнили в полиции, по вышеназванному факту, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"), было возбуждено уголовное дело.

В скором времени полицейские установили личность подозреваемого в противоправном деянии — им оказался 27-летний ранее не судимый житель района.

Злоумышленник был задержан полицейскими и сознался в содеянном, пояснив, что хотел использовать похищенное в личных целях.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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