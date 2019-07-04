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Общество

Нижегородец регистрировал в квартире мигрантов за тысячу рублей

06 июля 2019 15:03  [102] Общество
Нижегородец регистрировал в квартире мигрантов за тысячу рублей

Нижегородец регистрировал в квартире мигрантов за тысячу рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Приокского района Нижегородской области, нарушившего миграционное законодательство. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, по вышеназванному факту возбуждено уголовное дело по ст 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина») и был
был задержан 42-летний нижегородец, подававший в регистрационный
орган документы о предоставлении своей недвижимости во временное
пользование иностранцам, заведомо зная, что проживать они в квартире не намерены.

По информации оперативников, за регистрацию двух гостей региона в своём жилье мужчина получил вознаграждение в сумме 1 тыс. рублей за каждого человека. Согласно информации, на настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что пятерых иностранцев выдворят из Нижнего Новгорода из-за поддельных документов

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