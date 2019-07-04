Дмитрий Медведев дал старт новым направлениям работы "Единой России" Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Вчера, 5 июля, в Москве прошла ежегодная политическая конференция партии

"Единая Россия". Об этом сообщает НРО "ЕР".

Новые направления в работе "Единой России" появятся в течение месяца – сразу после того, как Генеральный совет Партии доработает предложения политической конференции и представит их в виде резолюции на подпись Председателю "Единой России", главе Правительства Дмитрию Медведеву. Речь идет об информировании людей о нацпроектах и налаживании обратной связи, создании правозащитного центра, обновлении формата работы общественных приемных, поддержке волонтеров и НКО, изменении требований к кандидатам на участие в предварительном голосовании, а также о сотрудничестве с гражданскими активистами, журналистами и блогерами. Первоочередная задача - наладить информирование людей о национальных проектах. "Систему информирования, обмена информацией о том, что происходит, в том числе по национальным проектам, нужно сделать, как было раньше принято говорить, снизу и до самого верха. Это должно быть на всех уровнях", - обратился Дмитрий Медведев к однопартийцам. Также поддержку получила инициатива о создании правозащитного центра.

"Задача Партии - защищать интересы людей, интересы граждан нашей страны. Приемные "Единой России" выполняют очень большую нагрузку и берут на себя эту работу. Но зачастую, и здесь коллеги правы, такого рода консультации требуют более продвинутого характера. Ради этого как раз и надо создать правозащитный центр", - сказал Председатель Партии. Еще одно предложение касается общественных приемных. "Давайте их обновим, модернизируем, расширим перечень сервисов, которые могут использовать люди, в том числе электронную обработку обращений граждан и другие", - отметил Медведев.



Также он призвал однопартийцев заняться развитием кадров. "Мы должны,

пусть звучит банально, продвигать лучших. В этом контексте я бы хотел дать отдельное поручение внести изменения в регламент процедуры предварительного голосования. Кандидаты должны обязательно публиковать предложения, инициативы, ради выполнения которых они хотят участвовать в ПГ. Вот тогда их моральное обязательство приобретет письменный характер", - отметил Медведев. Также Председатель Партии призвал к открытости "Единой России". "Нужно наладить работу по организации общественного обсуждения решений Партии. Крайне важно, чтобы эту информацию от "Единой России" доводили качественно. Тогда будет меньше так называемых фейков, и позиция нашей Партии будет гораздо более понятна людям", - сказал он, подчеркнув, что эта работа включает поощрение гражданских активистов и журналистов, проведение соответствующих конкурсов среди тех, кто работает по социальной проблематике и освещает процесс реализации нацпроектов.

"В таких конкурсах, наверное, должны побеждать сильные журналистские расследования, какие-то критические выступления, которые посвящены реально существующей проблеме", - добавил Медведев. Еще одно направление – это работа с волонтерами, с молодежью и НКО. "Я также хочу поручить расширить форму поддержки НКО, привлекать предпринимателей. Это позволит лучше предоставлять НКО корпоративные гранты и развивать корпоративное волонтерство. Нужно также организовать работу по сбору социально значимых инициатив, которые формулируются самими гражданами", - пояснил Председатель Партии.

Напомним. 5 июля в Москве прошла ежегодная политическая конференция партии "Единая Россия" в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов Партии. В ней приняли участие около 450 человек. В рамках конференции прошли две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершилась конференция пленарным заседанием с участием Председателя Партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия "Единой России" и Правительства. На ней было объявлено о создании сервиса "Нацпроекты глазами людей", который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.