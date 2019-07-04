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Происшествия

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Нижнем Новгороде вечером 6 июля

06 июля 2019 18:42  [125] Происшествия

Автобус Т-319 столкнулся с автобусом №203 в Сормовском районе Нижнего Новгорода 6 июля в 17:00. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло около остановки «Дарьино», близ дома №59 на ул. Коминтерна. Как пояснили в МЧС, в автобусах находились 14 взрослых человек, в результате аварии пострадали девять. Для ликвидации последствий аварии привлекались 20 специалистов и семь единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что трехлетний мальчик и еще 4 человека пострадали в ДТП, где фура протаранила семь машин в Нижегородской области

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