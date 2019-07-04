Более 400 систем отопления планируется отремонтировать в многоквартирных домах Нижегородской области в текущем году Общество

Более 400 систем отопления планируется отремонтировать в многоквартирных домах Нижегородской области в текущем году.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, Фонд капитального ремонта Нижегородской области провел в Нижегородском и Приокском районах Нижнего Новгорода собрания с жителями домов по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону. В них также приняли участие представители районных администраций, домоуправляющих компаний и подрядных организаций.

"Ремонт любых инженерных коммуникаций процесс сложный и трудоемкий. Поэтому Фонд активно готовится к предстоящему осенне-зимнему периоду. И проблемы с подрядчиками, которые не справляются с объемами и сроками проведения работ, мы стараемся решать незамедлительно, так же, как и оперативно реагировать на жалобы жителей. Наша задача - осуществить ремонт объектов качественно и в срок, чтобы жителям были не страшны никакие морозы", - сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Во время собраний специалисты Фонда подробно рассказали жителям об этапах производства работ, представили собственникам подрядные организации и кураторов от Фонда капремонта. Также объяснили жителям, какая организация будет отвечать за строительный контроль. Кроме того, людей попросили самим принимать активное участие в рабочем процессе, помогая тем самым контролировать работу подрядчика.

Специалисты Фонда капитального ремонта отметили, что замена всей системы отопления в среднем занимает 3 месяца. Необходимо демонтировать существующие верхние и нижние розливы, расположенные в подвальных или чердачных помещениях, стояки, а также радиаторы, если это предусмотрено проектом.

Всего в 2019 году в Нижегородской области по программе капитального ремонта планируется отремонтировать более 400 систем отопления. В настоящее время в 250 домах уже проводятся работы.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу – повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе. Также Глеб Никитин дал поручение оптимизировать работу с жителями и подрядными организациями, повысить качество проводимых работ.