Последние новости рубрики Происшествия
08 июля 2019 09:22  [96] Скрывавшийся семь лет в Москве житель Сарова осужден за сбыт наркотиков
06 июля 2019 18:42  [656] Два автобуса с пассажирами столкнулись в Нижнем Новгороде вечером 6 июля
06 июля 2019 14:02  [321] Почти 700 литров дизтоплива похитил житель Городца Нижегородской области
05 июля 2019 10:52  [312] Цыгане под видом соцработников украли у инвалида в Богородске более 100 тысяч рублей
05 июля 2019 10:09  [284] Охотник из Большеболдингского района получил 1,5 года условно за хранение пороха
04 июля 2019 10:26  [2194] Двое погибли, двое ранены: машина опрокинулась в кювет в Городецком районе
03 июля 2019 16:51  [374] Дебаркадер загорелся на набережной Гребного канала
03 июля 2019 14:27  [596] Забор стадиона "Химик" в Дзержинске частично упал на припаркованные автомобили
03 июля 2019 13:59  [460] Жители Кстовского района жалуются на мешки со взрывоопасным веществом, которые лежат на улице
03 июля 2019 12:49  [281] До восьми лет может получить молодой человек за ложное минирование Нижегородского кремля
Происшествия

Скрывавшийся семь лет в Москве житель Сарова осужден за сбыт наркотиков

08 июля 2019 09:22  [96] Происшествия

Скрывавшийся семь лет в Москве житель Сарова был осужден за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 8 июля 2019 года.

Саровским городским судом за совершение преступления по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч.2 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору), осужден ранее не судимый 40-летний местный житель.

Судом установлено, что в августе-сентябре 2011 года злоумышленник вступил в преступный сговор на реализацию наркотического средства – героина с 27-летней жительницей Сарова. Сообщница была задержана. Мужчина скрылся и был объявлен в розыск. За совершенное преступление саровчанка была осуждена на три года лишения свободы.

На протяжении семи лет наркосбытчик скрывался, сумел официально трудоустроиться помощником директора в одну из организаций в Москве, где его местонахождение было установлено сотрудниками полиции.

В судебном заседании злоумышленник свою вину признал в полном объеме. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что около 1 кг наркотиков изъяли нижегородские сотрудники полиции из остановленного на трассе автомобиля без госзнака.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph