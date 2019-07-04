Скрывавшийся семь лет в Москве житель Сарова осужден за сбыт наркотиков Происшествия

Скрывавшийся семь лет в Москве житель Сарова был осужден за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 8 июля 2019 года.

Саровским городским судом за совершение преступления по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч.2 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору), осужден ранее не судимый 40-летний местный житель.

Судом установлено, что в августе-сентябре 2011 года злоумышленник вступил в преступный сговор на реализацию наркотического средства – героина с 27-летней жительницей Сарова. Сообщница была задержана. Мужчина скрылся и был объявлен в розыск. За совершенное преступление саровчанка была осуждена на три года лишения свободы.

На протяжении семи лет наркосбытчик скрывался, сумел официально трудоустроиться помощником директора в одну из организаций в Москве, где его местонахождение было установлено сотрудниками полиции.

В судебном заседании злоумышленник свою вину признал в полном объеме. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что около 1 кг наркотиков изъяли нижегородские сотрудники полиции из остановленного на трассе автомобиля без госзнака.