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Общество

"В своих близких человек ищет опору в самые сложные минуты, разделяет с ними радости, и строит общее будущее", - Глеб Никитин

08 июля 2019 09:18  [91] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности. Праздник отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Установлен в 2008 году.

"Этот праздник лишь недавно появился в нашем календаре, но в его основе лежат очень древние традиции. Издавна семья считалась главным делом в жизни человека. В своих близких человек ищет опору в самые сложные минуты, разделяет с ними радости, и строит общее будущее. Это огромный труд, от которого зависит благополучие всего нашего общества.

Мощным нравственным каркасом назвал семью президент России Владимир Путин, а укрепление семейных ценностей выделил в качестве важнейшей государственной задачи. Именно национальный проект «Демография» является самым крупным из нацпроектов и включает в себя целый комплекс мер для поддержки семей с детьми.

Особое внимание данной работе уделяется в Нижегородской области. С каждым годом растет у нас количество многодетных семей, и все больше людей готовы связать свою судьбу с этой ответственной миссией. Мне хочется поблагодарить всех, кто ответственно выполняет свой родительский долг и вкладывает душу в воспитание детей!

В День семьи, любви и верности желаю вам счастья и благополучия! Пусть всегда рядом будут близкие и родные люди!" – отмечается в поздравлении.

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