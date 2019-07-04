Директора Борской школы оштрафовали за отсутствие контроля над детьми Общество

По постановлению Борского городского прокурора директор школы оштрафована за нарушения требований законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 8 июля 2019 года.

По закону, образовательные организации выявляют детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования, а также ведут соответствующий учет.

Установлено, что в нарушение указанных требований директором одной из школ указанные требования не исполнялись. Так, в апреле и мае 2019 года сведения о ребенке, систематически пропускающем уроки, в управление образования и молодежной политики городского округа в установленный срок не направлялись, что препятствовало осуществлению ведомственного контроля.

С учетом изложенного прокурором в отношении директора школы возбуждено 2 административных дела по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях (несвоевременное представление в орган (должностному лицу) местного самоуправления документов, материалов, иной информации, необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) своих полномочий).

По результатам его рассмотрения судом директору школы назначен штраф.

Ранее сообщалось, что незаконный детский лагерь в Дзержинске закрыли по заявлению прокурора.