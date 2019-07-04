Последние новости рубрики Общество
08 июля 2019 10:28  [43] Всероссийская "горячая линия" по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом работает в Роспотребнадзоре
08 июля 2019 10:05  [59] "Семья, любовь и верность – три главных слова, на которых держится весь мир", - Евгений Лебедев
08 июля 2019 09:45  [124] Директора Борской школы оштрафовали за отсутствие контроля над детьми
08 июля 2019 09:18  [91] "В своих близких человек ищет опору в самые сложные минуты, разделяет с ними радости, и строит общее будущее", - Глеб Никитин
08 июля 2019 08:59  [121] "Семья, в которой царят любовь, забота и взаимопонимание, помогает каждому из нас преодолевать любые невзгоды", - Денис Москвин
07 июля 2019 14:35  [347] Более 400 систем отопления планируется отремонтировать в многоквартирных домах Нижегородской области в текущем году
07 июля 2019 13:46  [258] Почти 90 нижегородских семей приняли участие в социально-реабилитационной смене
07 июля 2019 12:58  [297] МЧС предупредило о возможности возникновения ЧС в Нижегородской области в связи с грозами 7 июля
07 июля 2019 10:03  [249] День независимости Республики Беларусь отметили в Нижнем Новгороде
07 июля 2019 08:55  [433] "Нижний Новгород является одним из крупнейших речных портов страны", - Евгений Лебедев
Общество

Директора Борской школы оштрафовали за отсутствие контроля над детьми

08 июля 2019 09:45  [124] Общество

По постановлению Борского городского прокурора директор школы оштрафована за нарушения требований законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 8 июля 2019 года.

По закону, образовательные организации выявляют детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования, а также ведут соответствующий учет.

Установлено, что в нарушение указанных требований директором одной из школ указанные требования не исполнялись. Так, в апреле и мае 2019 года сведения о ребенке, систематически пропускающем уроки, в управление образования и молодежной политики городского округа в установленный срок не направлялись, что препятствовало осуществлению ведомственного контроля.

С учетом изложенного прокурором в отношении директора школы возбуждено 2 административных дела по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях (несвоевременное представление в орган (должностному лицу) местного самоуправления документов, материалов, иной информации, необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) своих полномочий).

По результатам его рассмотрения судом директору школы назначен штраф.

Ранее сообщалось, что незаконный детский лагерь в Дзержинске закрыли по заявлению прокурора.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph