Всероссийская "горячая линия" по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом работает в Роспотребнадзоре Общество

Всероссийская "горячая линия" по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом работает в Роспотребнадзоре. Об этом сообщили в региональном управлении.

В Нижегородской области с 8 по 22 июля специалисты управления Роспотребнадзора ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Операторы Единого консультационного центра осуществляют круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора проводятся в соответствии с режимом работы понедельнике-четверг с 8:30 до 17:15, пятница - с 8:30 до 16:00.