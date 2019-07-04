Всероссийская "горячая линия" по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом работает в Роспотребнадзоре. Об этом сообщили в региональном управлении.
В Нижегородской области с 8 по 22 июля специалисты управления Роспотребнадзора ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
Операторы Единого консультационного центра осуществляют круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.
Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора проводятся в соответствии с режимом работы понедельнике-четверг с 8:30 до 17:15, пятница - с 8:30 до 16:00.
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