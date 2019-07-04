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Общество

Купаться не рекомендуется: более половины нижегородских озер не прошли проверку Роспотребнадзора

08 июля 2019 12:37  [154] Общество

Более половины нижегородских озер не прошли проверку регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 8 июля в Нижегородской области проведено порядка 600 исследований воды поверхностных водоемов в зонах купания на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.

По итогам проверок в девяти озерах купаться не рекомендуется:

1. Автозаводский район
- озеро Парка культуры и отдыха I очереди (ул. Смирнова)
- озеро Парка культуры и отдыха II очереди (пр. Молодежный)

2. Ленинский района
- озеро Силикатное (пр.Ленина, 23)

3. Канавинский район
- Мещерское озеро (Мещерский бульвар)

4. Сормовский район
- озеро Парковое (парк культуры и отдыха)
- озеро Светлоярское (ул. Мокроусова-Гаугеля)

- озеро Пестичное

5. Советский район
- третье озеро Щелоковского хутора

6. Приокский район
- верхнее озеро Щелоковского хутора.

Ранее, по итогам проверок вода в нижегородских водоемах также не соответствовала нормам.

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