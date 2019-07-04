Купаться не рекомендуется: более половины нижегородских озер не прошли проверку Роспотребнадзора Общество

Более половины нижегородских озер не прошли проверку регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 8 июля в Нижегородской области проведено порядка 600 исследований воды поверхностных водоемов в зонах купания на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.

По итогам проверок в девяти озерах купаться не рекомендуется:

1. Автозаводский район

- озеро Парка культуры и отдыха I очереди (ул. Смирнова)

- озеро Парка культуры и отдыха II очереди (пр. Молодежный)

2. Ленинский района

- озеро Силикатное (пр.Ленина, 23)

3. Канавинский район

- Мещерское озеро (Мещерский бульвар)

4. Сормовский район

- озеро Парковое (парк культуры и отдыха)

- озеро Светлоярское (ул. Мокроусова-Гаугеля)

- озеро Пестичное

5. Советский район

- третье озеро Щелоковского хутора

6. Приокский район

- верхнее озеро Щелоковского хутора.

Ранее, по итогам проверок вода в нижегородских водоемах также не соответствовала нормам.