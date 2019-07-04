Нижегородская "Реал-Инвест" планирует создать производство OSB-плит за 12 млрд рублей в 2022 году

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Нижегородская группа компаний "Реал-Инвест" планирует создать производство OSB-плит, стоимость которого оценивается в 12 млрд рублей, в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
Производство расположится на территории промышленной площадки "Реал-Инвеста" в р.п. Гидроторф. Сейчас там в рамках подготовки к созданию производства OSB-плит завершено инженерное проектирование объектов завода и получено разрешение на их строительство.
Ранее сообщалось, что рамках работы предприятия предусмотрена технология производства ориентированно-стружечных плит из "бракованной", "неликвидной" осины, которая в большом количестве имеется в Нижегородской области.
В минэкономразвития пояснили, что в настоящее время "Реал-Инвест" ведет с соинвестором переговоры по утверждению структуры финансирования проекта.
Напомним, что "Реал-Инвест" реализует данный проект с компанией из КНР - Сычуань Рэйлвей Инвестмент Групп Ко, Лтд. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве 12 сентября 2018 года в ходе Восточного экономического форума.
Тогда сообщалось, что максимальная мощность производства OSB-плит в пос.Гидроторф "Реал-Инвест" уже реализовал ряд проектов, куда инвестировал более 1 млрд рублей.
Сейчас там функционирует завод по утилизации дымогарных газов, производству сухого льда и углекислоты, созданный по европейским технологиям последнего поколения и цех переработки ПЭТ-бутылки.
Также в середине декабря 2016 года компания ввела в эксплуатацию завод по производству газгольдеров (емкостей для хранения сжиженных углеводородных газов, СУГ). Проект реализован при участии Фонда развития промышленности (ФРП) РФ, который предоставил льготный заем в размере 52 млн рублей при общей стоимости создания производства в 194 млн рублей.
Мощность предприятия превышает две тысячи газгольдеров ежегодно.
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