Билеты на открытые показы кинофестиваля "Горький fest" начнут выдавать в Нижнем Новгороде 15 июля Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Билеты на открытые показы кинофестиваля "Горький fest-2019" начнут выдавать в Нижнем Новгороде 15 июля. Об этом заявила продюсер фестиваля Оксана Михеева на брифинге 8 июля 2019 года.

Их можно получить бесплатно в кинотеатрах "Рекорд", "Орленок", "Буревестник", "Зарница", "Смена", где будут проходить кинопоказы, в том числе фильмов конкурсной программы. Также билеты будут доступны в офисах МТС и на сайте (за регистрацию берется 1 рубль).

Вход на показы будет осуществляться только по билетам.

(Оксана Михеева, фото: НИА "НН")

Открытие фестиваля

"В прошлом году мы сделали новую площадку на Нижневолжской набережной - кинотеатр под открытым небом. В этом году мы решили продолжить. И сделать также открытие фестиваля общегородским праздником", - сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Торжественное открытие "Горький fest" состоится 19 июля в 18:00 на красной дорожке у Нижегородского театра драмы им. Горького. Большая церемония – в 20:30 на Нижневолжской набережной - для жителей города будет организован концерт-сюрприз.

Звездными гостями фестиваля станут: Александр Петров, Ирина Пегова, Антон Богданов, Гоша Куценко, Владимир Капустин, Светлана Камынина, Ольга Ломоносова, Павел Сафонов, Наталья Кудряшова, Игорь Жижикин, Лукерья Ильяшенко и другие.

"Мы сделали акцент на наш молодой кинематограф", - пояснила Оксана Михеева.

Ранее агентство сообщало, что порядка 30 площадок будет организовано на фестивале "Горький fest-2019" в Нижнем Новгороде.

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ

Самое крупное мероприятие фестиваля – шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ российского актера театра и кино, обладателя премии "Золотой орёл" (2019) за лучшую мужскую роль на телевидении, Александра Петрова – пройдет 21 июля на стадионе "Нижний Новгород".

Это спектакль-импровизация о любовном треугольнике, в котором переплелись авторские стихи и игра единственного актера шоу - Александра Петрова, кинофрагменты с участием Ирины Старшенбаум и музыка инди-группы Ocean Jet. За героем Петрова неотрывно следует live-камера, транслирующая каждый шаг актера на гигантские экраны, поэтому у зрителей есть ощущение, что они присутствуют при съемках фильма.

Отмечается, что это будет предпоследнее выступление в рамках программы. Александр Петров заявил о завершении шоу.

"Проект прожил три года. 23 июля он последний раз играет в Москве, ломает декорации, и все шоу больше не будет. Он выбрал такую позицию – уходить нужно, когда хочется остаться", - сказала Оксана Михеева.

(сцена из #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, фото: с сайта спектакля)

Питчинг дебютантов

В рамках деловой программы фестиваля 20-21 июля планируется всероссийский питчинг кинопроектов. Его цель – позволить продюсерам найти интересные проекты среди начинающих кинематографистов и дать им жизнь.

Питчинг представляет собой публичную презентацию и защиту кинопроектов перед экспертным советом.

Организаторы проекта – Союз кинематографистов России, оргкомитет фестиваля нового российского кино "Горький fest", Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon.

Лучший проект получит грант от союза кинематографистов в размере 500 тысяч рублей.

К рассмотрению принимаются работы съемки которых предполагается осуществить на территории Нижегородской области или в копродукции с нижегородскими кинематографистами "Сделано в Нижнем Новгороде":

"Игровое короткометражное кино" – синопсисы/сценарии игровых фильмов продолжительностью до 30 минут;

"Игровое полнометражное кино" – синопсисы/сценарии полнометражных игровых фильмов;

"Документальное кино" – заявки документальных фильмов.

Прием заявок продлится до 10 июля включительно. Единственное ограничение на участие – возраст до 35 лет. Из них отберут 20 лучших.

Для участия в питчинге необходимо заполнить анкету.

Обучение в школе кино и телевидения

Также 20 июля на Нижневолжской набережной пройдет открытый показ работ студентов школы кино и телевидения "Индустрия". После показов будут организованы Q&A (вопрос-ответ) авторов со зрителями.

Для тех нижегородцев, кто желает посвятить себя кино и медиаискусству, "Индустрия" впервые в России запускает региональный конкурс за право занять бюджетные и платные места. В течение фестиваля участникам будут даваться задания, которые завершатся экзаменом.

Выставка Станислава Дужникова

На площадке "Маяка" будет представлена выставка работ Станислава Дужникова.

"Он снимает актеров в неформальной репетиционной обстановке, когда они его не видят. Получается очень интересно", - отметила Оксана Михеева.

Кроме того, нижегородцам будет представлена программа киностудии "Союзмультфильм" (0+…12+), анимационная программа к юбилею студии "Мельница" (12+) и концерт Гоши Куценко на закрытии летнего кинотеатра на Нижне-Волжской набережной.

Программа фестиваля

Конкурсная программа "Встряска":

Полнометражные фильмы:

- "Амбивалентность" (18+), режиссер Антон Бильжо,

-ПРЕМЬЕРА: "Болевой порог" (16+), режиссер Андрей Симонов,

- "Вера" (16+), режиссер Александр Нерадовский,

- "Замыкание" (16+), режиссер Татьяна Эверстова,

- ПРЕМЬЕРА: "Зима" (16+), режиссер Сергей Черников,

- "Катя и Стефания. Портрет в интерьере" (16+), режиссер Михаил Горобчук (документальный),

- "Троица", (18+) режиссер Ян Гэ,

- "Я не плачу" (18+), режиссер Александра Андронова (документальный).

Короткометражные фильмы:

- "Арбатство" (16+), режиссер Дмитрий Григорьев,

- "Атмосфера" (18+), режиссер Елена Шабалина,

- "Белым по черному" (16+), режиссер Антон Мамыкин,

- "Гекко" (18+), режиссер Никита Лойк,

- "Ида-Вирумма" (0+), режиссер Анна Ященкова,

- "Кальмар" (16+), режиссер Лидия Кондратюк,

- "Лапа" (12+), режиссер Лиза Шурупова,

- "Мама" (16+), режиссер Владимир Котт,

- "Мирная жизнь" (16+), режиссер Иван И. Твердовский,

- "Мичуйе" (12+), режиссер Анастасия Борисова, Владимир Мункуев,

- "Ничего личного" (12+), режиссер Евгений Милых (короткометражный документальный),

- "Опыт#4" (12+), режиссер Константин Райх,

- "Папа" (0+), режиссер Алена Стырикович,

- "Префект" (12+), режиссер Олег Коронный,

- "Прощайте, Афины" (6+), режиссер Адель Шайхулова (фильм на французском),

- "Прощай, Амстердам" (16+), режиссер Наталья Шинелева,

- "Прятки" (6+), режиссер Настя Остапенко,

- "Путешествие" (6+), режиссер Арина Салахутдинова,

- "Рекрут" (12+), режиссер Игорь Цой,

- "Романтик" (18+), режиссер Константин Тупицын,

- "Типа кино" (16+), режиссер Алена Михайлова (веб-сериал),

- "Третья дверь слева" (0+), режиссер Никита Грушин, Нина Волова,

- "Чертово колесо" (12+), режиссер Роман Батаев,

- "Холодная комната" (16+), режиссер Анастасия Клюева,

- "Letsplay" (16+), режиссер Владимир Головнев (короткометражный документальный),

- "Unseen/Невиданное" (12+), режиссер Андрей Огородников "ЗАСТОЛЬЕ", режиссер Иван Меркутов.

Внеконкурсная программа “В Горький”:

- "Бык" (18+), режиссер Борис Акопов,

- "Выше неба" (18+), режиссер Оксана Карас (фильм-открытие),

- "Варавва" (12+), режиссер Евгений Емелин,

- "Гофманиада" (12+), режиссер Станислав Соколов,

- "Громкая связь" (16+), режиссер Алексей Нужный,

- "Любовницы" (16+), режиссер Елена Хазанова,

- "Миллиард" (12+), режиссер Роман Прыгунов,

- "Последнее испытание" (16+), режиссер Алексей А. Петрухин

- "Трезвый водитель" (16+), режиссер Резо Гигинеишвили,

- "Т-34" (12+), режиссер Алексей Сидоров,

- "Человек, который удивил всех" (16+), режиссер Наташа Меркулова, Алексей Чупов,

- "Юморист" (6+), режиссер Михаил Идов,

- "Я не такой! Я не такая" (16+), режиссер Руслан Паушу,

- "2-АССА-2" (16+), режиссер Сергей Соловьев,

- "72 метра" (12+), режиссер Владимир Хотиненко,

- "Beef: Русский хип-хоп" (16+), режиссер Рома Жиган,

- "Оперение" (0+), документальный фильм, благотворительный фондКонстантина Хабенского (фильм-закрытие).

Подробная программа фестиваля на сайте.