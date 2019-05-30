Порядка 30 площадок будет организовано на фестивале "Горький fest-2019" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 30 площадок будет организовано на фестивале "Горький fest-2019" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил президент фестиваля Михаил Пореченков на пресс-конференции 4 июня 2019 года.

Напомним, в этом году кинофестиваль будет проходить с 19 по 25 июля.

"Для нас очень важна популяризация этого направления. Фестиваль проходит не так давно, но уже очевидна его динамика. Ещё два года назад было две площадки, которые посетило 10 тысяч человек. В прошлом году – 13 площадок и 70 тысяч посетителей. В этом ожидаем еще больше", - отметил присутствующий на пресс-конференции заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Самое крупное мероприятие фестиваля – шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ российского актера театра и кино, обладателя премии "Золотой орёл" (2019) за лучшую мужскую роль на телевидении, Александра Петрова – пройдет 21 июля на стадионе "Нижний Новгород".

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ - это спектакль-импровизация о любовном треугольнике, в котором переплелись авторские стихи и игра единственного актера шоу - Александра Петрова, кинофрагменты с участием Ирины Старшенбаум и музыка инди-группы Ocean Jet. За героем Петрова неотрывно следует live-камера, транслирующая каждый шаг актера на гигантские экраны, поэтому у зрителей есть ощущение, что они присутствуют при съемках фильма.

"Это не просто концерт исполнителя. Это выступление очень серьезного драматического артиста, которое сделано в разряде шоупрограммы", - сказал Михаил Пореченков.

Отмечается, что это будет предпоследнее выступление в рамках программы. Александр Петров заявил о завершении шоу - последнее выступление состоится после Нижнего Новгорода в Москве.

По словам продюсера кинофестиваля Оксаны Михеевой, #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ - единственное мероприятие, на которое будут продаваться билеты. Деньги от их продажи пойдут на благотворительность. С фестивалем на сегодняшний день работают фонд Константина Хабенского и фонд Ксении Раппопорт. Также ведутся переговоры с одним из нижегородских фондов. Продажа билетов уже началась.

В программу фестиваля войдут конкурс новинок российского кино, панорама лучших российских и зарубежных картин, мастер-классы, творческие встречи, театральные постановки, концерты, литературные вечера, кампусы, образовательная и деловая программы, специальные события, круглые столы, дискуссионные клубы, благотворительные акции, выставки, экскурсии и многое другое.

Что касается приглашенных звездных гостей, Михаил Пореченков заявил: "Мы в прошлом году вас не разочаровали, и в этом не разочаруем".

Напомним, что фестиваль "Горький fest" проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года. За мероприятия в 2018 году фестиваль получил первую премию международного FestivalForum2019 в номинации "Лучший кинофестиваль". В мероприятиях второго фестиваля приняли участие более 21 тысячи человек, что в 21 раз больше, чем на первом фестивале.