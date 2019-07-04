Доследственная проверка по нелегальной свалке в СНТ "Родник" организована в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО

Доследственная проверка по нелегальной свалке мусора в садоводческом товариществе "Родник" (Советский район) организована в Нижнем Новгороде по итогам материалов, размещенных в СМИ. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 9 июля 2019 года.

Из сюжета следует, что дачники неоднократно обращались в различные органы власти с требованием ликвидировать незаконную свалку. Вместо этого, сотрудники Росприроднадзора привлекли к ответственности граждан – собственников земельных участков, выписав им многомиллионные штрафы за загрязнение окружающей среды.

По данному факту и организована доследственная проверка, следователи СК дадут юридическую оценку бездействиям должностных лиц Росприродназдора, не принявшим должных мер к ликвидации незаконной свалки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, руководство департамента Росприроднадзора по ПФО разъяснило, кто понесет наказание за свалку мусора в "Роднике". Штрафы за ущерб окружающей среде составляют от 15 млн до 400 млн рублей.

Мусор на территории СНТ "Родник" копился годами. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Росприроднадзор разослал собственникам участков претензионные письма по результатам расчета экологического вреда. Далее ведомство обратится в суд, который установит истинных виновных в организации свалки и уже после этого виновные понесут ответственность.

Специалисты Росприроднадзора установили, что свалка расположена на территории 38-и земельных участках садоводческого товарищества. Въезды на территорию товарищества неоднократно опечатывали, но это не мешало вновь сваливать мусор на территорию.