Спорный переход: нижегородцы требуют вернуть светофоры в районе ТРЦ "Седьмое небо" Общество

Фото: с сайта https://www.change.org/, Яндекс.Карты

Нижегородцы требуют вернуть светофоры в районе ТРЦ "Седьмое небо". На сайте Сhange.org была создана петиция за возврат упразднённого пешеходного перехода.

Напомним, на днях светофорное оборудование перенесли с участка на пешеходном переходе через улицу Бетанкура в районе дома №20 по улице Керченской и установили его на пешеходном переходе ближе к ТРЦ "Седьмое небо".

Создатели петиции обращают внимание, что переходом на улице Бетанкура активно пользовались жители домов на пересечении улиц Бетанкура и Самаркандской. Теперь же перейти дорогу можно только через надземный переход.

"Теперь у них нет удобного пути до Мещерского озера, волжской набережной, конечной остановки автобуса у "Седьмого неба" и "Декатлона". Чтобы дойти до этих мест, людям теперь нужно делать крюк в несколько сотен метров и спускаться и подниматься по лестницам. Тем, кому подъём на пару этажей недоступен физически, нужно или пройти лишних 900 м, или совсем отказаться от посещения привычных мест. Ну а кто-то будет переходить дорогу там, где переход был или должен был быть — это увеличит риск ДТП с тяжёлыми последствиями. Мы считаем недопустимым, чтобы администрация убирала удобные переходы, объясняя это наличием в сотне метров неудобного внеуличного перехода или необходимостью обеспечить безопасность на другом переходе. Все переходы должны быть удобными и безопасными!" - отмечается в петиции.