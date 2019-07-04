Федерация прыжков на лыжах с трамплина хочет использовать разработку нижегородских ученых - "кибертренер" Общество

Фото: Александр Воложанин

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России заинтересовалась разработкой ННГУ им.Н.И.Лобачевского "кибертренер" и планирует использовать тренажёр в подготовке спортсменов. Об этом сообщил первый проректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Вадим Сайгин.

"В профессиональном спорте борьба идёт за каждую тысячную долю секунды, за сотые доли балла, поэтому точность исполнения движений здесь важна, как нигде. "Кибертренер" позволит спортсмену, образно говоря, видеть, что происходит в его теле во время тренировки и, если нужно, оперативно корректировать движения", - пояснил он.

Нижегородская область представила "Кибертренера" для реабилитации после травм на международном промышленном форуме "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге. Форум проходит 8-11 июля 2019 года.

Разработка для реабилитации после мышечных травм "кибертренер" не имеет аналогов в мире. Костюм снабжен сенсорами, которые детектируют электромагнитные кожные сигналы (электромиограммы), возникающие при сокращении мышц. "Кибертренер" полезен в реабилитации после мышечных травм или травм сухожилий. Костюмом можно использоваться в профессиональном спорте, спортивной и реабилитационной медицине, а также в коммерческой сфере, например, в фитнес-клубах.

Проректор ННГУ пояснил, что команда разработчиков "кибертренера" создаст предназначенную специально для "летающих лыжников" модель тренажёра. "Договорились, что будем работать над этим проектом совместно", - сообщил Вадим Сайгин.