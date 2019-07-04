Новые признаки сговора с поставщиками продукции нашли в деятельности нижегородского ЕЦМЗ Бизнес

Новые признаки сговора с поставщиками продукции нашли в деятельности нижегородского МП "Единый центр муниципального заказа" (ЕЦМЗ). Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области.

Антимонопольное ведомство усматривает признаки антиконкурентных соглашений между ЕЦМЗ и ООО "Нижегородская бакалейная компания", ООО "Нижегородская логистическая компания", ООО "Тортила", ООО "Линдовское", ООО "Гранд-НН", ООО "Атлантик-НН", ООО "Нижегородская Продовольственная Компания", ООО "ПК "Рассвет", ООО "Бутурлинское молоко", ООО "Молочная река" и другими хозяйствующими субъектами.

"В настоящее время следственным управлением Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждены уголовные дела, в материалах которых усматриваются признаки новых антиконкурентных соглашений "ЕЦМЗ", - сообщает пресс-служба УФАС.

В пресс-службе уточнили, что на основании поступивших от правоохранительных органов сведений, ФАС России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области проводит проверку в отношении "ЕЦМЗ" и вышеуказанных организаций.

Напомним, что в мае 2019 года УФАС признало "ЕЦМЗ" виновным в сговоре с тремя поставщиками продуктов питания. Поставщики продуктов также признаны виновными в нарушении закона "О защите конкуренции". Речь шла о ЗАО "ПКФ "РусАгроГрупп", ООО "Бона Фиде Трейдинг" и ЗАО "Молоко".