Конкурс для женщин 45+ "Миссис Нижний Новгород Classic" планируют провести в Нижнем Новгороде в 2020 году Культура и отдых

Наталья Маурер (Миссис ПФО), Юлия Сафронова (Миссис НН), Маргарита Мельникова (Миссис Волга), Татьяна Веселова (Гран-При Миссис ПФО)

Конкурс для женщин старше 45 лет "Миссис Нижний Новгород Classic" планируется провести в Нижнем Новгороде в 2020 году. Об этом сообщают организаторы конкурса красоты и материнства "Миссис Нижний Новгород 2019".

Отмечается, что Сlassic - международное обозначение номинаций для женщин, чей возраст 45+.

Уже в этом году специальные номинации конкурса "Миссис Нижний Новгород 2019" получили самые возрастные участницы - Лилия Стадник (51 год, один ребенок) и Лариса Китова (47 лет, двое детей и один внук).

Напомним, финал конкурса состоялся в Premio Centre 8 июля 2019 года. На протяжении двух месяцев 13 нижегородок и жительниц ПФО боролись за главные титулы "Миссис Волга", "Миссис Нижний Новгород" и "Миссис Приволжский Федеральный округ".

По итогам зрительского голосования победительницами стали:

"Миссис Нижний Новгород" - Юлия Сафронова (34 года, двое детей),

"Миссис Волга" - Маргарита Мельникова (30 лет, трое детей). Она представит города, стоящие на реке Волге.

"Миссис Приволжский Федеральный Округ" - Наталья Маурер (34 года, трое детей).

Гран-При "Миссис Приволжский Федеральный округ" - Татьяна Веселова (34 года). Она представит Дзержинск.

Все победительницы в начале августа отправятся на всероссийский конкурс "Миссис Россия".