Количество стобальных работ по ЕГЭ нижегородских учащихся в 2019 году увеличилось на 21% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество стобальных работ по ЕГЭ, которые написали выпускники нижегородских школ в 2019 году, увеличилось на 21% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2019 году 167 выпускников 11-х классов получили 173 стобальных результата. Для сравнения в 2018 году таких работ было 142, в 2017 году — 114.

Наибольшее количество стобальных результатов в 2019 году, как и в предыдущие годы, получено по русскому языку - 65, по литературе - 28, по химии и физике - по 23.

По математике профильного уровня количество стобальников среди выпускников текущего года увеличилось с трех и двух человек в 2017 и 2018 годах до 16 человек в 2019 году.

Кроме того, количество высокобалльных результатов ЕГЭ (90-100 баллов) в 2019 году составило 3135, тогда как в 2018 году их насчитывалось 2313, а в 2017 году — 2068.

"Нижегородские школьники по итогам основного периода ЕГЭ продемонстрировали результаты выше среднероссийских практически по всем учебным предметам", - прокомментировал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Напомним, что уже первые результаты ЕГЭ-2019 в Нижегородской области показали рост 100-бальных работ.

Самым популярным предметом по выбору экзамена являлось обществознание. Его планировали сдавать 51% выпускников. Востребованными являлись также физика – 27%, история – 18% и биология – 19%.