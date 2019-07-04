Количество стобальных работ по ЕГЭ нижегородских учащихся в 2019 году увеличилось на 21%

Фото:
Количество стобальных работ по ЕГЭ, которые написали выпускники нижегородских школ в 2019 году, увеличилось на 21% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В 2019 году 167 выпускников 11-х классов получили 173 стобальных результата. Для сравнения в 2018 году таких работ было 142, в 2017 году — 114.
Наибольшее количество стобальных результатов в 2019 году, как и в предыдущие годы, получено по русскому языку - 65, по литературе - 28, по химии и физике - по 23.
По математике профильного уровня количество стобальников среди выпускников текущего года увеличилось с трех и двух человек в 2017 и 2018 годах до 16 человек в 2019 году.
Кроме того, количество высокобалльных результатов ЕГЭ (90-100 баллов) в 2019 году составило 3135, тогда как в 2018 году их насчитывалось 2313, а в 2017 году — 2068.
"Нижегородские школьники по итогам основного периода ЕГЭ продемонстрировали результаты выше среднероссийских практически по всем учебным предметам", - прокомментировал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.
Напомним, что уже первые результаты ЕГЭ-2019 в Нижегородской области показали рост 100-бальных работ.
Самым популярным предметом по выбору экзамена являлось обществознание. Его планировали сдавать 51% выпускников. Востребованными являлись также физика – 27%, история – 18% и биология – 19%.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+