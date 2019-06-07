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Общество

Первые результаты ЕГЭ-2019 в Нижегородской области показали рост 100-балльных работ

12 июня 2019 11:53  [290] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первые результаты ЕГЭ-2019 в Нижегородской области показали рост 100-балльных работ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Необходимо отметить, что количество 100-балльных работ заметно выросло по сравнению с прошлым годом", - сказал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин по итогам подведения первых результатов ЕГЭ.

Он пояснил, что наивысший балл по литературе получили 29 человек (в прошлом году – девять), по математике профильного уровня 100 баллов набрали 16 человек (в прошлом году – два). Количество высокобалльников, сдавших данные предметы по математике профильного уровня на 90-100 баллов, по сравнению с 2018 годом также выросло - с 44 до 190 человек, а по литературе - с 81 до 173 человек.

При этом итоги экзаменов по географии и базовой математике сохранились на уровне прошлогодних.

Результаты экзаменов по химии и истории станут известны 14 июня 2019, по русскому языку – 20 июня.

Свои результаты выпускники могут узнавать самостоятельно через личные кабинеты на портале ЕГЭ.

Участники экзаменов ГИА-11, не прошедшие минимальный порог по обязательным предметам, могут пересдать их в резервные сроки. Для математики определена дата 24 июня.

Напомним, что основной этап ЕГЭ в Нижегородской области стартовал 27 мая и продлится до 1 июля. В экзаменах по 14 учебным предметам примут участие более 14 тысяч человек, из них 12,5 тысяч выпускников текущего года, более одной тысячи выпускников прошлых лет и 357 студентов профессиональных образовательных организаций.

Самым популярным предметом по выбору является обществознание. Его планируют сдавать 51% выпускников. Востребованными являются также физика – 27%, история – 18% и биология – 19%.

В ноябре прошло года Рособрнадзор рассказал о нововведениях в ЕГЭ-2019.

Ранее сообщалось, что в 2018 году число сдавших ЕГЭ на 100 баллов выпускников школ в Нижегородской области выросло в 2018 году на 22% по сравнению с 2017 годом – до 141.

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