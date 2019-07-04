Председатель нижегородского ТСЖ подозревается в присвоении крупной суммы Общество

Председатель нижегородского ТСЖ подозревается в присвоении крупной суммы. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 июля 2019 года.

В ходе проверки установлено, что при проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома 13 по ул. Сазанова подрядчиком завышен объем фактически произведенных работ, а также их стоимость более чем на 290 тысяч рублей.

При этом председателем ТСЖ подписаны акты выполненных работ, представленные подрядчиком, и в полном объеме выплачены полученные от жителей многоквартирного дома денежные средства, являющиеся фондом капитального ремонта, чем причинен ущерб в крупном размере.

В связи с изложенным материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении председателя ТСЖ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).



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