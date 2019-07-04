Уголовное преследование грозит руководству нижегородского ООО "Ока-Волга" из-за невыплаты зарплаты Бизнес

Уголовное преследование грозит руководству нижегородского ООО "Ока-Волга" из-за невыплаты зарплаты. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 июля 2019 года, материалы проверки направлены в следственные органы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ и 196 УК РФ.

Установлено, что в период с ноября 2018 по апрель 2019 работникам организации не выплачена заработная плата в размере более 6 млн рублей. Установлено, что в периоды, предшествующие образованию задолженности, учредителем Общества за счет средств организации получены и не возвращены займы на сумму более 75 млн руб.

При этом руководством организации предоставлялись займы дочерней и аффилированной организации на общую сумму более 130 млн рублей, а меры по взысканию имеющейся дебиторской задолженности на сумму более 35 млн руб. не принимались. Данные действия (бездействия) заведомо повлекли за собой неспособность коммерческой организации в полном объеме удовлетворить требования кредиторов общества, в том числе по выплате заработной платы работникам.

Также в целях взыскания задолженности по заработной плате прокуратурой в суд направлены исковые заявления в интересах работников предприятия на сумму более 4,5 млн рублей.

Напомним, работники фермерского хозяйства в Дальнеконстантиновском районе получали зарплату молоком.