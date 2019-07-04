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Общество

Более 400 школ и 300 ФАПов Нижегородской области подключат к интернету

10 июля 2019 10:33  [57] Общество

Более 400 школ и 300 ФАПов Нижегородской области будут подключены к интернету в рамках национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает министерство информационных технологий и связи региона.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводит аукцион на оказание услуг по подключению к сети "интернет" социально-значимых объектов в регионах России. В Нижегородской области к 2021 году должны быть подключены более 1100 объектов, в числе которых: 413 школ, 321 фельдшерско-акушерский пункт, 13 фельдшерских пунктов, 74 пожарные части, 220 органов МСУ. Торги пройдут 18 июля 2019 года.

"Всего из федерального бюджета на эти цели будет направлено 968,5 млн рублей. Работы пройдут поэтапно, порядка четверти социально-значимых объектов будут подключены уже до конца этого года. Крайне важно, что для школ – это доступность образовательных ресурсов, для ФАПов – возможность развития телемедицины", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что правительство Нижегородской области и компания "Яндекс" подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня 2019 года. В планах на будущий учебный год — реализовать проект "Яндекс.Лицей" в шести городах региона: Бор, Саров, Княгинино, Арзамас, Выкса, Дзержинск и еще на одной новой площадке в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что в 2018 году по поручению Глеба Никитина было открыто 5 фельдшерско-акушерских пунктов: в Воротынском, Воскресенском, Шарангском, Арзамасском и Сеченовском районах. В июне текущего года совет по земельным отношениям одобрил заявки на выделение участков под строительство еще 5 ФАПов в регионе: в д. Ушаково Богородского района, с. Горки Спасского района, д. Полупочинки Дивеевского района, д. Старое Щербинино Павловского района, с. Михеевка Ардатовского района.

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