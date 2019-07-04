Центр культурного развития в Арзамасе построят на месте аварийных домов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Центр культурного развития в Арзамасе построят на месте аварийных домов. Об этом сообщил мэр города Александра Щелоков.

Данный центр построят в рамках реализации мероприятий паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". В состав центра войдет зрительный зал на 500 мест, конференц-зал, классы и залы для занятий кружков и творческих коллективов. На эти цели из федерального бюджета выделено около 200 млн рублей.

Необходимую документацию для строительства центра разработают до конца года. Предполагается, что центр построят примерно к 2022 году.

Участок, где планируется построить центр, занят аварийными расселенными домами. Деньги на снос зданий (7 млн рублей) выделены из областного бюджета по ходатайству Александра Щелокова. Сегодня уже заключен договор на разработку проектно-сметной документации с ЗАО "Нижегородагропроект".

"Найти достойное место для центра культурного развития в границах города было непросто: точечная застройка вносит свои коррективы. Площадка, которая была определена в итоге, оптимальна. После сноса аварийных домов останется пространство, которое необходимо занять чем-то полезным. В микрорайоне есть потребность в объединяющем центре – общественной площадке для культурного досуга", - сказал Александр Щелоков.

Вопрос появления в Арзамасе собственной площадки для культурного досуга и творческой занятости открыт уже не один год. Здание, в котором сейчас размещается городской Дом культуры, принадлежит ПАО АНПП "Темп-Авиа". Администрация города из бюджетных средств вынуждена оплачивать аренду помещений для возможности работы 43 клубных формирований, любительских объединений и 18 спортивных секций, в которых занимаются более 1000 человек. В Доме культуры проводятся почти все общегородские мероприятия, областные и международные фестивали, конкурсы. Альтернативой нынешнему зданию для городского Дома культуры призван стать Центр культурного развития.

Ранее сообщалось, что на развитие туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" из федерального бюджета будет направлено около 14,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Средства выделяются в рамках субсидий на создание инфраструктуры туристских кластеров в субъектах РФ.

"Вместе с федеральными органами власти мы проделали огромную работу по подготовке перечня мероприятий по развитию кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". С самого начала мы ориентировались на целостную концепцию, которая включает в себя не только культурную составляющую, но и серьезные инфраструктурные проекты", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Всего в перечне более 50 мероприятий. В основном - это строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство. Наша задача - создать условия для качественных перемен в муниципалитетах-участниках кластера, которые должны почувствовать как туристы, так и жители", - добавил Глеб Никитин.