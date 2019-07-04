Уголовное дело в отношении экс-министра госимущества Нижегородской области Александра Макарова вновь направлено в суд Политика

Уголовное дело в отношении экс-министра госимущества Нижегородской области Александра Макарова вновь направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 июля 2019 года.

В апреле 2016 года Александр Макаров в связи совершенной в 2012 году сделкой по продаже земли (площадь 1,7 га - на Мещерском бульваре у дома №10б) был признан виновным в превышении полномочий. Суд подтвердил, что в результате его действий бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 60 млн рублей. Макаров был приговорен к 4,5 годам колонии.

В марте этого года Канавинским районным судом рассмотрено ходатайство Макарова об изменении вида наказания. Ходатайство было удовлетворено. Таким образом, оставшиеся 1 год 3 месяца 17 дней свобода Макарова будет ограничена, но он проведет это время уже не в колонии - наказание заменили.

Теперь уголовное дело снова направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.