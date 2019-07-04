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Общество

Чиновника администрации Ленинского района привлекли к ответственности за неснесенные сараи и пострадавших детей

11 июля 2019 09:28  [56] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Чиновника администрации Ленинского района привлекли к ответственности за неснесенные сараи и пострадавших детей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 июля 2019 года,

Напомним, в начале мая этого года кирпичная стена сараев обрушилась на двух 10-летних мальчиков в Ленинском районе (бульвар Заречный, у дома № 7а). Одному из мальчиков потребовалась госпитализация, второго, после оказания первой медицинской помощи, отпустили домой.

В соответствии с Положением, администрация должна была организовать работу по выявлению и демонтажу самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории района.

Однако муниципальной властью своевременно не были приняты соответствующие меры, что привело к обрушению частей сараев на детей. В связи с изложенным прокуратурой главе администрации района внесено представление, об устранении допущенных нарушений требований законодательства о благоустройстве, их причин и условий им способствующих.

По результатам его рассмотрения должностное лицо из числа руководителей привлечен к дисциплинарной ответственности.

В начале июля подрядчик приступил к сносу ветхих построек и уборке территории. Предполагается, что работы завершат до 31 июля 2019 года.

В администрации ранее сообщали, что на территории района также существуют аналогичные сараи, подлежащие сносу. Они расположены рядом с домом № 6 по ул. Гончарова. На ликвидацию этих строений и сараев на бульваре Заречном в апреле этого года из бюджета города был выделен 1 млн рублей.

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