Пять лет получил директор фирмы Дзержинска за мошенничество с налогами в особо крупном размере Бизнес

Пять лет получил директор фирмы Дзержинска за мошенничество с налогами. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 июля 2019 года, осужден 51-летний мужчина.

Судом установлено, что в период с октября 2013 года по январь 2014 года директор фирмы изготовил налоговые декларации за 3 и 4 кварталы 2013, а также документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмами и представил их в налоговую службу, тем самым введя в заблуждение сотрудников налогового органа и Управления Федерального казначейства по Нижегородской области относительно достоверности сведений, содержащихся в представленных документах.

В результате его противоправных действий Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области на расчетный счет фирмы дзержинца в качестве возмещения налога на добавленную стоимость за 3 и 4 кварталы 2013 года были перечислены денежные средства, из которых более 4 миллионов рублей им похищены, чем федеральному бюджету Российской Федерации причинён материальный ущерб в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания предприимчивый руководитель частично возместил ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал злоумышленника виновным, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Гражданский иск налоговой службы удовлетворён, с дзержинца по приговору суда взыскано 3 млн 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, руководство нижегородского бутика "Интермода" подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 352 млн рублей.