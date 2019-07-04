Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной будет ограничено 12-14 июля из-за фестиваля "Moto Family Days" Культура и отдых

Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной будет ограничено 12 июля из-за фестиваля "Moto Family Days". Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

До 21:00 12 июля будет временно ограничено движение транспорта с габаритной высотой менее 2,5 метров по местному проезду в обход арки Чкаловской лестницы на Нижне-Волжской набережной.

С 21:00 12 июля до 3:00 15 июля движение транспорта будет временно ограничено по Нижне-Волжской Набережной (на участке от Георгиевского съезда до улицы Широкой).

С 21:00 12 июля до 3:00 15 июля движение транспорта (за исключением автотранспорта жителей домов и сотрудников организаций, расположенных в зданиях, подъезд к котором осуществляется исключительно по улицам, на которых осуществляется временное прекращение движения транспортных средств) будет временно ограничено по улице Кожевенной, Кожевенному переулку, Рыбному переулку, Казарменному переулку, улице Торговой (на участке от Рыбного переулка до Кожевенного переулка), улице Магистратской (на участке от Рыбного переулка до Кожевенного переулка).

Ранее сообщалось, что на семейном мотофестивале будут организованы концерт солиста группы Deep Purple, выставка ретромотоциклов и бои MMA. Фестиваль продлится три дня - с 12 по 14 июля. Основной его площадкой станет Нижневолжская набережная у подножия Чкаловской лестницы.

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