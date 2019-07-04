Грозы, ливни и град в ближайшие 3 часа могут вызвать ЧС в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Грозы, ливни и град ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие 3 часа, региональное ГУ МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в ближайшие 1-3 часа 18 июня в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидаются грозы, местами ливни и град. Порывы северо-западного ветра могут достигать 18 м/с.



Ожидается, что такая погода продлится до первой половины ночи 19 июня.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов.

Есть вероятность падения деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Кроме того, не исключается вероятность поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, не оборудованных громоотводом, разрядами молний.