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Политика

Семь кандидатов зарегистрированы на довыборы в нижегородскую Думу

11 июля 2019 14:43  [162] Политика

Семь кандидатов зарегистрированы на довыборы в Думу Нижнего Новгорода. Как сообщила на заседании 10 июля 2019 года председатель горизбиркома Марина Мамонова, по данным на 10 июля в территориальные избирательные комиссии Ленинского, Московского и Сормовского районов поступили уведомления от 35 человек.

Избирательными объединениями выдвинуты 18 человек: НРО ЛДПР – 4 человека (одномандатные избирательные округа №№ 9, 16, 21, 24), НРО КПРФ – 1 человек (округ №21), РР ПП "Российская партия пенсионеров за справедливость" в Нижегородской области – 5 человек (округа №№ 9, 15, 16, 21, 24), НРО ВПП "Единая Россия" – 5 человек (округа №№ 9, 15, 16, 21, 24), РО партии "Яблоко" – 3 человека (округа №№ 9, 16, 24). В порядке самовыдвижения подали документы 17 кандидатов.

Зарегистрированы семь кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями - два от ЛДПР и пять кандидатов от "Единой России".

Марина Мамонова проинформировала, что 11 июля состоится конференция Регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Нижегородской области, где будут выдвинуты кандидаты в депутаты городской Думы по одномандатным избирательным округам.

Председатель горизбиркома добавила, что сейчас ТИК проверяют документы и подписные листы, представленные кандидатами при выдвижении и на регистрацию. "24 июля в 18.00 – крайний срок представления в избирательные комиссии документов для выдвижения и регистрации", – подчеркнула она.

Напомним, довыборы депутатов нижегородской Думы назначены на 8 сентября 2019 года. Их проведение связано с досрочным сложением полномочий некоторыми депутатами: Алексеем Гойхманом, Валерием Гельжинисом, Иваном Карнилиным, Сергеем Каргиным и Николаем Ингликовым.

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