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Политика

НРО "Справедливой России" утвердило кандидатов на довыборы в Выксе, Арзамасе, Богородске и Дзержинске

11 июля 2019 16:29  [136] Политика

На конференции 11 июля 2019 года НРО "Справедливой России" утвердило кандидатов на довыборы в Выксе, Арзамасе, Богородске и Дзержинске. Довыборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Так, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа город Выкса второго созыва по одномандатному избирательному округу №25 на довыборах выдвинут Орлов Александр, в депутаты городской Думы городского округа Арзамас шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 - Василий Капнинский, в депутаты городской Думы Богородска третьего созыва по одномандатному округу №7 - Андрей Антипин, в депутаты городской Думы Дзержинска по одномандатным округам №26 и №28 - Алексей Гаевский и Александр Чистяков соответственно.

Следует заметить, что за выдвижение названных кандидатов проголосовал 41 делегат партии — все присутствующие на конференции.

Помимо названных кандидатов, на встрече партийцев были выбраны и те, кто будет представлять "Справедливую Россию" на выборах и довыборах в сельских территориях региона.

Ранее сообщалось, что совет НРО партии "Справедливая Россия" также утвердил кандидатов на довыборы в Думу Нижнего Новгорода.

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