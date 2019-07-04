НРО "Справедливой России" утвердило кандидатов на довыборы в Выксе, Арзамасе, Богородске и Дзержинске Политика

На конференции 11 июля 2019 года НРО "Справедливой России" утвердило кандидатов на довыборы в Выксе, Арзамасе, Богородске и Дзержинске. Довыборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.



Так, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа город Выкса второго созыва по одномандатному избирательному округу №25 на довыборах выдвинут Орлов Александр, в депутаты городской Думы городского округа Арзамас шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 - Василий Капнинский, в депутаты городской Думы Богородска третьего созыва по одномандатному округу №7 - Андрей Антипин, в депутаты городской Думы Дзержинска по одномандатным округам №26 и №28 - Алексей Гаевский и Александр Чистяков соответственно.



Следует заметить, что за выдвижение названных кандидатов проголосовал 41 делегат партии — все присутствующие на конференции.



Помимо названных кандидатов, на встрече партийцев были выбраны и те, кто будет представлять "Справедливую Россию" на выборах и довыборах в сельских территориях региона.



Ранее сообщалось, что совет НРО партии "Справедливая Россия" также утвердил кандидатов на довыборы в Думу Нижнего Новгорода.