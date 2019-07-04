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Политика

Совет НРО "Справедливой России" утвердил кандидатов на довыборы

11 июля 2019 15:13  [98] Политика

Совет НРО партии "Справедливая Россия" утвердил кандидатов на довыборы в Думу Нижнего Новгорода 11 июля 2019 года. Об этом сообщает корреспондент агентства.

В частности, на округ №9 предложен помощник депутата Законодательного собрания области Денис Ключников, на 15 округ – председатель местного отделения Канавинского района Александр Качесов, на 16 – заместитель директора Индустриального училища Андрей Клочков, на 21округ – руководитель НРО Союза морских пехотинцев Александр Грачев, по 24 округу – председатель Балахнинского отделения партии Максим Красиков, ранее претендовавший на мандат в Законодательном собрании Нижегородской области.

Как отметил член НРО партии Евгений Сабашников, теперь бюро сформирует предвыборную программу для кандидатов.

Как отметила в ходе конференции секретарь бюро НРО партии Татьяна Гриневич, на каждую кандидатуру получено согласование от президиума Центрального совета партии.

Ранее в НРО "Справедливой России" сообщали, что вместо Александра Разумовского, который стал депутатом Законодательного собрания, в Думу Нижнего Новгорода была предложена кандидатура Евгения Сабашникова.

Напомним, довыборы депутатов нижегородской Думы назначены на 8 сентября 2019 года. Их проведение связано с досрочным сложением полномочий несколькими депутатами: Алексеем Гойхманом, Валерием Гельжинисом, Иваном Карнилиным, Сергеем Каргиным и Николаем Ингликовым. 

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