Государственные награды получили 42 жителя Нижегородской области Общество

Фото: Юлия Горшкова

Государственные награды получили 42 жителя Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительств региона.

Вручение государственных, ведомственных и региональных наград жителям Нижегородской области за достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд состоялось 11 июля 2019 года в музее-усадьбе Рукавишниковых.

Среди награждаемых: слесарь-ремонтник "Автомобильного завода ГАЗ" Вячеслав Вагин, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Новый путь" (Пильнинский район) Александр Андреянов, председатель правления нижегородского отделения Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Валерий Бирюков, начальник службы организации перевозок АО "Международный аэропорт "Нижний Новгород" Наталья Власова, директор гимназии №53 Нижнего Новгорода Светлана Голубева.

"Государственные награды получают достойнейшие из достойнейших, люди, которые помогают двигаться нашему региону вперед и вести за собой остальных, не боятся брать на себя ответственность. За каждой наградой стоит уникальная человеческая судьба. Сегодня среди награжденных как никогда много людей, связанных с нижегородской промышленностью. Это не случайно, Нижегородская область - один из важнейших индустриальных центров Российской Федерации. Наша область активно участвует в национальных проектах, развивает современные технологии, всегда ставит перед собой высокие планки и достигает их. Вручая высокие награды, мы подтверждаем важность труда каждого человека для достижения общего успеха", - прокомментировал награждение заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.