Депутат-лесоруб: депутат Земского собрания Воротынского района подозревается в незаконной рубке Общество

Депутат Земского собрания Воротынского района подозревается в незаконной рубке леса. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 12 июля 2019 года.

Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере).

По версии следствия, он организовал заезд лесозаготовительной бригады в Михайловское районное лесничество. В период с сентября 2018 года по февраль 2019 члены лесозаготовочной бригады по поручению подозреваемого незаконно вырубили 265 берез и 11 елей, которые не были указаны в лесной декларации. Общая стоимость вырубленных деревьев превысила 350 тысяч рублей.

Как установили следователи СК подозреваемый является депутатом Земского собрания Воротынского муниципального района Нижегородской области. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что глава сельсовета в Сосновском районе подозревается в превышении должностных полномочий при вырубке деревьев.