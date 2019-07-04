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Общество

Грибы в Нижегородской области из-за дождей накапливают радиацию

12 июля 2019 12:23  [105] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Грибы в Нижегородской области из-за дождей накапливают радиацию.

ФГБУ "Нижегородский референтный центр" сообщает, что сейчас в регионе начался грибной сезон. "Однако мало кто знает, что дождливая погода способствует накоплению в грибах радиоактивного цезия", - поясняет ведомство.

В центре пояснили, что во влажной почве грибы усваивают радиоактивный цезий в 10 раз больше, чем на сухой земле. Поэтому если грибы, например опята, растут на дереве, то токсинов в них, соответственно меньше, так как почва намного грязнее, чем древесина.

Кроме того, у каждого гриба есть своя особенность накапливать различные тяжелые металлы. Например, черный груздь предрасположен накапливать медь, белые грибы и шампиньоны - ртуть.

Специалисты "Нижегородского референтного центра" предупреждают, что сушеные грибы представляют наибольшую опасность, чем свежие, поскольку из-за потери влаги концентрация радиоактивных веществ в них увеличивается.

Большую роль играет и место сбора грибов. Не стоит собирать грибы рядом с агрессивными промзонами, железными дорогами, химзаводами и автомагистралями. Также опасны и грибы, растущие на опушках вблизи сельхозугодий, так как эти поля обрабатываются ядохимикатами.

"В этом году в двух партиях консервированных белых грибов урожая этого года, которые поступили на исследование в химико-токсикологическую лабораторию, была обнаружена ртуть", - приводятся в сообщении ФГБУ "Нижегородский референтный центр" слова заведующей лабораторией химико-токсикологических исследований Ирины Петровой.

Напомним, что с начала сезона 2018 года до середины сентября в Нижегородской области отравились грибами 19 человек.

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