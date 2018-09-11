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Общество

Почти 20 нижегородцев отравились грибами с начала сезона в 2018 году

14 сентября 2018 19:05  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 20 жителей Нижегородской области отравились грибами с начала сезона в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что пострадавших зарегистрировано 19 человек и это в основном взрослые граждане.

Тем не менее дети с отравлением тоже есть, но сколько их – Роспотребнадзор не сообщает.

"Именно осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами среди детей. Обычно это происходит во время прогулок, из-за невнимательности взрослых и неосторожности малышей, тянущих в рот сырой гриб. Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении ведомства.

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