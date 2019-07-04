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Культура и отдых

Гранитные плиты в нижегородском "Сквере им.1905 года" будут перекладывать

12 июля 2019 15:06  [117] Культура и отдых

Фото: из соцсети Facebook, Анна Вингурт

Гранитные плиты в нижегородском "Сквере им.1905 года" будут перекладывать. Такое поручение районному главе дал заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков в ходе проверки работ 12 июля 2019 года.

Он обратил внимание, что гранитные плиты, которые уложили неровно во время первой очереди благоустройства и продолжают так "класть сейчас". Кроме того, он заметил, что подпорная стенка делается с нарушением технических требований. Теперь нужно договориться с подрядчиками о перекладке плитки, в том числе в рамках гарантийных обязательств, а также решить вопрос с устойчивостью подпорной стенки.

При этом, подрядчик уже выложил большую часть брусчатки и гранитных плит.

В целом, в сквере на 80% выполнены подготовительные работы для посадки зеленых насаждений. Чтобы не повредить корневую систему деревьев, рабочие вручную снимают верхний слой земли и выравнивают грунт. На следующей неделе работы продолжатся.

Ранее подрядчик сообщал, что постарается выполнить работы за 60 дней, то есть до середины августа. По контракту, гарантия на работы и материалы будет действовать в течение пяти лет.

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