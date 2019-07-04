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Бизнес

ЦБ РФ станет владельцем почти 100% акций нижегородского Вокбанка

12 июля 2019 15:18  [98] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ЦБ РФ станет владельцем почти 100% акций нижегородского Вокбанка. Об этом сообщает регулятор.

Банк России решил выделить 2,73 млрд рублей на докапитализацию нижегородского кредитного учреждения для предупреждения банкротства Вокбанка.

В результате ЦБ РФ станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Вокбанка.

Временную администрацию в Вокбанке регулятор ввел в августе 2015 года. Эти функции были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В апреле 2019 года ЦБ передал Вокбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. До этого банк находился на санации у "Тройка-Д банка", однако у последнего отозвали лицензию.

Сейчас регулятор сообщает, что мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия ЦБ РФ, позволили обеспечить работу Вокбанка в стандартном режиме.

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