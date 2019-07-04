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Политика

Внеочередное заседание постоянных комиссий нижегородской Думы пройдет 15 июля

12 июля 2019 16:26  [79] Политика

Внеочередное заседание постоянных комиссий нижегородской Думы пройдет 15 июля 2019 года. Начало в 14:00, в большом зале администрации.

Доходы городского бюджета предлагается увеличить на 50,6 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов. Дополнительные средства планируется направить на развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала, в том числе на благоустройство и закупку оборудования.

Ранее сообщалось, что более 50 млн рублей выделят на реконструкцию Парка Победы. Кроме того, в конце июня в парк доставили мемориал советским войнам-освободителям из Польши. Изначально мемориал был установлен в городе Рогозник на юге Польши в 1987 году в знак благодарности местных жителей солдатам Красной Армии.

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