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Происшествия

Более двух тысяч человек эвакуировали из торгового центра в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе 12 июля

13 июля 2019 09:25  [37] Происшествия

Более двух тысяч человек эвакуировали из торгового центра в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе 12 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация об анонимном сообщении о заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном комплексе "Небо" поступила в ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области" в 16:20.

На место происшествия выехали службы экстренного реагирования. Территория была оцеплена. Из торгового центра эвакуировали 2,5 тысячи человек. Среди них 320 – дети.

Здание обследовали сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Нижнему Новгороду, но так ничего и не нашли.

В 18:30 экстренные службы уехали.

Ранее сообщалось, что до восьми лет может получить молодой человек за ложное минирование Нижегородского кремля.

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