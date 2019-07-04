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Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают изучить основы международного права

13 июля 2019 11:20  [83] Бизнес

Семинар для нижегородских предпринимателей по теме "Правовые аспекты экспорта" состоится в технопарке "Анкудиновка" 30 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии своего дела и старта экспортной деятельности.

По словам министра, на семинаре нижегородские предприниматели узнают:

- о назначениях и областях применения международных правил ведения внешнеэкономической деятельности;

- особенностях международного частного права, актуальных на этапах приглашения иностранного покупателя к сделке, согласования и заключения с ним внешнеторгового контракта;

- механизмах досудебного урегулирования споров и судебных разбирательств по внешнеторговым сделкам;

- видах интеллектуальной собственности, мерах их защиты при выходе на международные рынки;

- инструментах финансовой поддержки зарубежного патентования.

Максим Черкасов добавил, что обучение проводит Центр развития экспорта Нижегородской области в рамках программы экспортных семинаров Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ). Семинар проведут аттестованные тренеры школы экспорта: Илья Петухов и Елена Капранова.

Для прохождения обучения необходимо до 26 июля 2019 года включительно:

1. Зарегистрироваться на сайте(создать личный кабинет).

2. В разделе "Календарь обучения" выбрать семинар "Правовые аспекты экспорта", который состоится и подать заявку на участие.

Обучение будет проходить по адресу: ул. Академика Сахарова, 4 (Технопарк "Анкудиновка"), ауд.314.

По вопросам оформления заявки необходимо обращаться в Центр развития экспорта Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48, ил e-mail: info@export-nn.ru.

Участие в программе экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ бесплатно.

Напомним, Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 млрд долларов в год в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт ". Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Губернатор подчеркнул, что региональное правительство для выполнения этой задачи будет "активно взаимодействовать со всеми федеральными ведомствами, институтами развития".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

СПРАВКА:

Программа экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ (www.exportedu.ru) — это курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий, но пока не имеющих необходимых компетенций и навыков в организации внешнеэкономической деятельности.

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