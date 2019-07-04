Отец с двумя детьми пропал в лесу в Богородском районе Нижегородской области

Объявлен срочный сбор на поиски мужчины с двумя детьми, пропавшего в лесу Богородского района. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд "Волонтёр".
Согласно информации, Ерышевы 32-летний Александр с пятилетним Егором и семилетним Даниилом пропали в районе станции Шониха, СНТ Ягодное.
Поисковый штаб расположен в администрации села Оранки.
Координаты точки сбора: 55.897368, 43.721401
Отмечается, что НУЖНЫ: люди, собаки, машины.
Волонтёров просят одеться по форме в подходящую для похода в лес одежду и взять с собой: фонари, батарейки, вода, горячий чай/кофе, перекус, рации, перчатки, сменная одежда, резиновые сапоги, дождевик.
Инфорг поиска: Людмила 89202996646
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+