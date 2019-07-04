Пропавшие накануне в лесу Богородского района отец с двумя детьми найдены живыми. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр".
"Найдены, живы", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 13 июля волонтёрами был организован срочный сбор на поиски мужчины, ушедшего с двумя сыновьями из СНТ "Ягодное" в лес на 10 минут и так и не вернувшегося к вечеру.
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