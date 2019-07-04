Последние новости рубрики Происшествия
14 июля 2019 08:34  [80] Пропавшие накануне в лесу Богородского района отец с двумя детьми найдены живыми
13 июля 2019 22:52  [344] Отец с двумя детьми пропал в лесу в Богородском районе Нижегородской области (найдены)
13 июля 2019 16:13  [275] Глава нижегородского отделения военно-исторического общества скончался от ножевого ранения
13 июля 2019 14:45  [215] Три человека пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля в Нижнем Новгороде
13 июля 2019 13:53  [289] Ангар загорелся на территории недействующего завода в Дзержинске
13 июля 2019 12:23  [218] Нижегородский суд начал рассмотрение дела о совершении сделки в отношении новорожденного
13 июля 2019 10:47  [284] Полуторогодовалая нижегородка упала с 8-го этажа во время отдыха в отеле в Сочи
13 июля 2019 09:25  [525] Более двух тысяч человек эвакуировали из торгового центра в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе 12 июля
12 июля 2019 09:31  [488] Четыре человека погибли при столкновении с фурой на автодороге "Ряжск – Нижний Новгород": возбуждено уголовное дело
11 июля 2019 18:30  [522] Теплоход с баржей повредил ворота шлюза на Волге у Городца 11 июля
Происшествия

Пропавшие накануне в лесу Богородского района отец с двумя детьми найдены живыми

14 июля 2019 08:34  [80] Происшествия

Пропавшие накануне в лесу Богородского района отец с двумя детьми найдены живыми. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр".

"Найдены, живы", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 13 июля волонтёрами был организован срочный сбор на поиски мужчины, ушедшего с двумя сыновьями из СНТ "Ягодное" в лес на 10 минут и так и не вернувшегося к вечеру.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph