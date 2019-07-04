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Общество

Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким председателя Нижегородского отделения РВИО Олега Казаринова

15 июля 2019 09:32  [36] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким председателя Нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.

"Олег Казаринов погиб в самом расцвете сил и творческой энергии. Город потерял по-настоящему талантливого и увлеченного человека, настоящего профессионала. От себя лично и от лица всего правительства Нижегородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким, друзьям и единомышленникам Олега Игоревича", - сказал Глеб Никитин.

Гражданская панихида и прощание с Олегом Казариновым состоятся 15 июля 2019 года с 11:30 до 12:30 на территории Нижегородской детской областной клинической больницы по адресу: ул. Ванеева, 211 (остановка общественного транспорта "Кардиоцентр").

Олег Казаринов скончался от ножевого ранения 12 июля.

СПРАВКА:

Журналист, автор книг по военной истории Олег Казаринов вёл насыщенную творческую и общественную деятельность: являлся заместителем руководителя Нижегородского объединения военно-исторических клубов "Новик", возглавлял Нижегородское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

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