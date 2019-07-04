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Происшествия

Роспотребнадзор обратился в суд по факту отравления гостей на свадьбе в загородном клубе Дзержинска

15 июля 2019 10:33  [67] Происшествия

Специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области обратились в суд по факту отравления гостей на свадьбе в загородном клубе "Ранчо 636" Дзержинска.

В частности, речь идет о взыскании с индивидуального предпринимателя морального вреда в размере 50 тысяч рублей и штрафа в размере 50 % от суммы, присужденной судом.

Предварительное судебное заседание состоится 1 августа 2019 года в 13:30 в Ленинском районном суде.

Напомним, гости на свадьбе отравились испорченным "шеф-салатом". Девять человек были госпитализированы с диагнозом "пищевая интоксикация".

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